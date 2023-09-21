Телефонные террористы попытались сорвать рейс российского самолета до Сочи

Mash: телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний» до Сочи

Телефонные террористы попытались сорвать рейс «Уральских авиалиний», угрожая сбить самолет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным портала, злоумышленники позвонили в информационный отдел аэропорта Домодедово утром 20 сентября. Они заявили, что уничтожат воздушное судно на маршруте Москва — Сочи и всех пассажиров при посадке.

Об угрозе теракта доложили оперативным службам, а служба безопасности аэропорта усилила контроль. Однако информация оказалась ложной. Рейс благополучно вылетел из Домодедово в 17:35 и приземлился в Сочи на 15 минут раньше расписания.

Ранее рейс авиакомпании Red Wings из Бухары в Екатеринбург отменили из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet 100. Пассажирам пришлось час ждать на борту воздушного судна, а потом вернуться в аэропорт.