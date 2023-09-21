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11:34, 21 сентября 2023Путешествия

Пассажиры SSJ-100 час прождали вылета и вернулись в аэропорт из-за неисправности

Рейс Red Wings Бухара — Екатеринбург отменили из-за неисправности SSJ-100

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рейс авиакомпании Red Wings из Бухары в Екатеринбург отменили из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом РЕН ТВ сообщили пассажиры лайнера.

По словам путешественников, им пришлось час прождать на борту воздушного судна, а потом вернуться в аэропорт. Один из пассажиров отметил, что им не сообщили, когда запланирован вылет, а также не предоставили ни воды, ни питания, ни отеля. Кроме того, у россиян возникли проблемы с обменом денег.

Ранее сообщилось, что в первые годы эксплуатации SJ-100 (ранее Superjet New), импортозамещенной версии SSJ-100, налет самолета будет ограничен из-за проблем с российским двигателем ПД-8, испытания которого затягиваются. Уточняется, что на плановые показатели лайнер должен выйти через два года после начала эксплуатации.

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    Марина Черняк
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