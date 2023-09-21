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23:12, 21 сентября 2023Россия

В российском городе почти пять тысяч человек остались без света

В Туле почти пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения

Фото: Unsplash.com

В Зареченском районе Тулы почти пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, об этом сообщили в единой диспетчерской службе (ЕДДС) российского города, передает РИА Новости.

Электричество отключилось на улицах Заварная, Карпова, Максима Горького. Без света остались 4832 жителя, в том числе 471 ребенок. Причины аварийного отключения не уточняются.

В конце августа во Владивостоке десятки тысяч жителей остались без света из-за разбушевавшейся непогоды. Из-за ливня часть автодорог в российском регионе оказались затоплены. В двух детских садах эвакуировали детей.

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    Марина Совина
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