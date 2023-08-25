Десятки тысяч россиян остались без света из-за ливней

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за ливней

Во Владивостоке десятки тысяч жителей остались без света из-за разбушевавшейся непогоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Из-за ливня часть автодорог в российском регионе оказались затоплены. В двух детских садах эвакуировали детей. Временно водители не могут двигаться по федеральной дороге «Уссури» на отрезке «Седанка». На 16 улицах отключилось энергоснабжение.

«25 августа в период с 5 до 13 часов на территории краевой столицы произошли восемь отключений электроснабжения в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей», — говорится в заявлении ведомства.

В конце июля из-за сильного ливня без света остались жители нескольких районов Севастополя. Вода подтопила подъезды и протекли крыши в многоквартирных домах.