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03:34, 28 июля 2023Россия

В Севастополе после ливня частично пропало электричество

В Севастополе несколько районов города остались без света после сильного ливня

Фото: Reuters TV / Reuters

Жители нескольких районов Севастополя остались без света после сильного ливня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что отключение электричества произошло в результате срабатывания системы защиты. По словам губернатора, после ливня подтопило подъезды и протекли крыши в многоквартирных домах. Кроме того, добавил он, в городе также упали деревья. «Аварийные бригады управляющих компаний оперативно выезжают на места. Пострадавших и повреждений нет», — рассказал Развожаев.

Ранее несколько населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества из-за сильного ливня. Уточняется, что в регионе начались гроза, дождь, град и ветер.

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    Марина Совина
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