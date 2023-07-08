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01:26, 8 июля 2023Россия

Часть Подмосковья осталась без электричества после ливня

Губернатор Воробьев: часть населенных пунктов остался без света после ливня

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Часть населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В пятницу, 7 июля, в регионе начались гроза, дождь, град и ветер. По информации МЧС, ситуация сохранится до 12:00 8 июля.

Ранее врач-невролог, профессор Сеченовского университета Алексей Данилов назвал простые способы оставаться бодрым в жару. Сохранить бодрость и хорошее самочувствие в знойную погоду помогут отказ от напитков со льдом и физические нагрузки. Также для улучшения концентрации врач предложил прикладывать к затылку кубик со льдом.

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    Юлия Мискевич
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