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17:49, 7 июля 2023Забота о себе

Невролог подсказал простые способы оставаться бодрым в жару

Невролог Алексей Данилов: приседания и махи ногами помогут взбодриться в жару

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Отказ от напитков со льдом и физические нагрузки помогут сохранить бодрость и хорошее самочувствие в знойную погоду. Эти и другие простые способы оставаться полным сил в жару подсказал врач-невролог, профессор Сеченовского университета Алексей Данилов в беседе с KP.RU.

Специалист рекомендовал при высоких температурах воздуха воздерживаться от напитков со льдом, отдавая предпочтение прохладной воде или зеленому чаю комнатной температуры. «Лед в жару приятен во рту, вы почувствуете временное облегчение. Но затем у многих людей появляется ощущение слабости, усталости. Потому что ледяной напиток вызывает спазм в желудке, приводящий к нарушению работы вегетативной нервной системы», — предупредил врач.

По мнению Данилова, лучше всего помогает оставаться бодрым контрастный душ. Если возможности полноценно охладиться нет, врач советует умыть лицо прохладной водой, намочить руки до локтей и приложить к шее влажный платок или полотенце. Взбодриться также можно, выполняя легкие физические упражнения на нижнюю часть тела. Данилов объяснил, что приседания и махи ногами улучшают кровообращение и придают сил. При этом он предостерег от нагрузок, если у человека появляются признаки теплового удара — учащенное сердцебиение, нервозность, начинает темнеть в глазах. В этих случаях невролог посоветовал прилечь и приложить к голове охлаждающий компресс.

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Еще для улучшения концентрации врач предложил прикладывать к затылку кубик со льдом. Такой прием, по его мнению, стимулирует работу мозжечка. Также он назвал допустимым прием в жару экстракта элеутерококка или настойки лимонника, которые улучшают адаптацию организма к новым условиям и имеют легкий бодрящий эффект.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. Они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду.

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    Екатерина Улитина
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