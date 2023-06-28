Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Кардиолог Богданов посоветовал россиянам пить в жару томатный сок

Фото: lenakorzh / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о пользе томатного сока, Богданов указал, что этот напиток содержит поваренную соль. «Мы все время говорим о том, что соль — это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, вторая основная проблема, которую мы должны обсудить — потеря электролитов», — объяснил он. По словам специалиста, соль в томатном соке поможет восполнить потерю электролитов, а сам напиток хорошо утолит жажду.

Агапкин также порекомендовал пить в жару минеральную воду. Доктор обратил внимание на то, что этот напиток содержит минеральные соли, а также может прийтись по вкусу людям, которые не любят простую воду.

Кроме того, врачи сочли подходящими для употребления летом напитки с мятой. «Несколько листиков мяты, добавленные в ту же самую воду, субъективно у человека вызывают состояние лучшего охлаждения, нежели от простой воды», — отметил Агапкин. Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в мяте много полезных эфирных масел.

Ранее Агапкин в эфире «О самом главном» рассказал о полезном способе приготовления кофе. Специалист посоветовал россиянам пить напиток, который после варки проходит через бумажный фильтр.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano
    Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны
    Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту
    Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал
    На Украине назвали условие для начала мирных переговоров
    Врачи назвали самые полезные в жару напитки
    Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
    Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов
    Жизнь российских школьников решили кардинально изменить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.