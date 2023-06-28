Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Кардиолог Богданов посоветовал россиянам пить в жару томатный сок

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о пользе томатного сока, Богданов указал, что этот напиток содержит поваренную соль. «Мы все время говорим о том, что соль — это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, вторая основная проблема, которую мы должны обсудить — потеря электролитов», — объяснил он. По словам специалиста, соль в томатном соке поможет восполнить потерю электролитов, а сам напиток хорошо утолит жажду.

Агапкин также порекомендовал пить в жару минеральную воду. Доктор обратил внимание на то, что этот напиток содержит минеральные соли, а также может прийтись по вкусу людям, которые не любят простую воду.

Кроме того, врачи сочли подходящими для употребления летом напитки с мятой. «Несколько листиков мяты, добавленные в ту же самую воду, субъективно у человека вызывают состояние лучшего охлаждения, нежели от простой воды», — отметил Агапкин. Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в мяте много полезных эфирных масел.

Ранее Агапкин в эфире «О самом главном» рассказал о полезном способе приготовления кофе. Специалист посоветовал россиянам пить напиток, который после варки проходит через бумажный фильтр.