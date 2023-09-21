Вооруженный россиянин забаррикадировался в доме из-за бывшей жены

На Урале вооруженный мужчина забаррикадировался в жилой многоэтажке

В Каменске-Уральском вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного жилого дома и требует встречи с бывшей женой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прибывшие по вызову полицейские оцепили дом на Алюминиевой улице. Силовики ведут переговоры с мужчиной. Он пьян и вооружен пистолетом.

Мужчина угрожает свести счеты с жизнью, если бывшая жена не встретится с ним. По предварительным данным, он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.