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12:28, 21 сентября 2023Наука и техника

В Марианской впадине обнаружили новый вирус

Microbiology Spectrum: в Марианской впадине обнаружили заражающий бактерии вирус

Фото: Brock and Sherri Fenton / Genome Biology and Evolution

Международная группа ученых сообщила об открытии нового вируса, обнаруженного в Марианской впадине, на глубине 8900 метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum.

Вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий и являются наиболее распространенными формами жизни на Земле. В настоящий момент он является самым глубоким их всех известных бактериофагов, обитающих в Мировом океане.

Вирус vB_HmeY_H4907 инфицирует бактерии типа Halomonas. Эти микроорганизмы часто встречаются в отложениях глубоководных морей и гидротермальных жерл — гейзероподобных отверстий на морском дне, из которых выбрасываются потоки нагретой воды. Кроме того, анализ генетического материала указывает на существование ранее неизвестного семейства глубоководных вирусов.

Новый вирус лизогенен, то есть он проникает и размножается внутри хозяина, но обычно не уничтожает бактериальную клетку. По мере деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.

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    Александр Еникеев
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