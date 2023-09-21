Российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ

Средства ПВО в Крыму предотвратили массовую атаку 19 беспилотников ВСУ

Российские военные в ночь на четверг, 21 сентября, отразили массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 19 украинских БПЛА над Крымом, а также по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее над Херсонской областью были обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства, запущенные Вооруженными силами Украины. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что одна ракета была сбита средствами противовоздушной обороны, а управление другой было перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю.

