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18:07, 20 сентября 2023Бывший СССР

Над Херсонской областью обезвредили дальнобойные ракеты западного производства

Сальдо: над Херсонской областью обезвредили две дальнобойные ракеты ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Херсонской областью были обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, одна ракета была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО), а управление другой было перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего она упала на землю.

«Главное — из людей никто не пострадал. Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что на окраине населенного пункта Сивашское в Херсонской области полицейские нашли схрон с пятью тротиловыми шашками. Пригодные для использования боеприпасы передали российским военнослужащим.

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    Алевтина Запольская
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