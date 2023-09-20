Над Херсонской областью обезвредили дальнобойные ракеты западного производства

Сальдо: над Херсонской областью обезвредили две дальнобойные ракеты ВСУ

Над Херсонской областью были обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, одна ракета была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО), а управление другой было перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего она упала на землю.

«Главное — из людей никто не пострадал. Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что на окраине населенного пункта Сивашское в Херсонской области полицейские нашли схрон с пятью тротиловыми шашками. Пригодные для использования боеприпасы передали российским военнослужащим.