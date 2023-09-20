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15:42, 20 сентября 2023Силовые структуры

Полицейские нашли под Херсоном схрон с тротиловыми шашками и передали их ВС РФ

Полиция нашла схрон с тротиловыми шашками под Херсоном и передала их ВС России

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

На окраине населенного пункта Сивашское Херсонской области полицейские нашли схрон с пятью тротиловыми шашками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Установлено, что боеприпасы пригодны для использования. Их передали военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО.

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    Илона Палей
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