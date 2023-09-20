Силовые структуры
Полицейские нашли под Херсоном схрон с тротиловыми шашками и передали их ВС РФ
Полиция нашла схрон с тротиловыми шашками под Херсоном и передала их ВС России
На окраине населенного пункта Сивашское Херсонской области полицейские нашли схрон с пятью тротиловыми шашками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Установлено, что боеприпасы пригодны для использования. Их передали военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО.