Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:51, 13 сентября 2023Силовые структуры

Спецназ Росгвардии обнаружил в ДНР тайник с американским и немецким оружием

В ДНР росгвардейцы обнаружили украинский тайник с оружием из стран НАТО

Фото: Росгвардия

В Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, военные контрразведчики и росгвардейцы в ходе оперативно-разыскных мероприятий в ДНР обнаружили схрон в разрушенном доме одного из населенных пунктов. При осмотре был найден 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG. 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов к ним.

10 сентября в Луганской народной республике найден схрон с оружием и боеприпасами. Его содержимое могло предназначаться для совершения терактов во время выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

    Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

    В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

    Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости