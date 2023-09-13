Спецназ Росгвардии обнаружил в ДНР тайник с американским и немецким оружием

В ДНР росгвардейцы обнаружили украинский тайник с оружием из стран НАТО

В Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, военные контрразведчики и росгвардейцы в ходе оперативно-разыскных мероприятий в ДНР обнаружили схрон в разрушенном доме одного из населенных пунктов. При осмотре был найден 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG. 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов к ним.

10 сентября в Луганской народной республике найден схрон с оружием и боеприпасами. Его содержимое могло предназначаться для совершения терактов во время выборов.