В ЛНР нашли крупный схрон с оружием

ТАСС: в ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами

В Луганской народной республике (ЛНР) найден схрон с оружием и боеприпасами. Его содержимое могло предназначаться для совершения терактов во время выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру республики.

«Правоохранительными органами был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Предположительно, содержимое схрона было предназначено для проведения терактов в республике во время голосования», — сказал собеседник агентства.

Саперы обследовали обнаруженные боеприпасы. Часть из них будет утилизирована, а часть — передана российским военнослужащим. Среди находок есть одноразовые гранатометы РПГ-18 («Муха»), РПГ-22 («Нетто») и РПГ-26 («Аглень»), а также более 40 тысяч патронов различного калибра.

Ранее в Херсонской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами. Схрон находился в лесополосе в Нижнесерогозском районе и представлял собой несколько ящиков темно-зеленого цвета.