В Херсонской области полиция обнаружила тайник с боеприпасами

В херсонском лесу полицейские нашли темно-зеленые ящики со снарядами

В Херсонской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

Схрон находился в лесополосе в Нижнесерогозском районе и представлял собой несколько ящиков темно-зеленого цвета. При осмотре внутри обнаружили 10 выстрелов и 7 снарядов калибра 122 миллиметра. Все боеприпасы переместили в комнату хранения территориального отдела полиции.

В региональном управлении МВД отметили, что ведут постоянную работу по выявлению и пресечению незаконного распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Херсонской области.

28 июня сообщалось, что в Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами.