Полицейские уничтожили схрон со снарядами для РСЗО под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Во время разведки полицейские нашли тайник недалеко от села Максима Горького Каланчакского района. Из него изъяли три снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и 16 артиллерийских снарядов.

Из-за близости к населенному пункту и высокой опасности силовики решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что полицейские уничтожили авиационную бомбу и реактивный снаряд в Херсонской области.