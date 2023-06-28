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16:04, 28 июня 2023Силовые структуры

Полицейские уничтожили схрон со снарядами для РСЗО под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами

Кадр: МВД России

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Во время разведки полицейские нашли тайник недалеко от села Максима Горького Каланчакского района. Из него изъяли три снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и 16 артиллерийских снарядов.

Из-за близости к населенному пункту и высокой опасности силовики решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что полицейские уничтожили авиационную бомбу и реактивный снаряд в Херсонской области.

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    Екатерина Власова
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