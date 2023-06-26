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19:46, 26 июня 2023Силовые структуры

Под Херсоном силовики нашли снаряд для РСЗО и авиационную бомбу

Полицейские уничтожили авиационную бомбу и реактивный снаряд в Херсонской области

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские уничтожили авиационную бомбу и реактивным снаряд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обнаружили опасные находки в селе Песчаное Алешкинского района. Там они нашли снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и противотанковую авиационную бомбу (ПТАБ).

Так как боеприпасы лежали рядом с населенными пунктами, правоохранители решили их ликвидировать накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Бердянске полиция и Росгвардия нашли схрон с гранатами и патронами в заброшенном доме.

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    Екатерина Власова
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