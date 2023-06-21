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08:52, 22 июня 2023Силовые структуры

Полиция и Росгвардия обнаружили схрон с гранатами и патронами в заброшенном доме

В Бердянске полиция и Росгвардия нашли схрон с гранатами и патронами в заброшенном доме

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Запорожской области

В Бердянске полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами в заброшенном доме на окраине города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

В тайнике лежали гранаты и более 300 патронов. Примерно 200 из них находились в пулеметных лентах.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и выясняют, кто спрятал в доме боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении дела.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Запорожской области

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ, гранатометами и боеприпасами под мостом в ЛНР.

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    Елизавета Новикова
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