Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 19 июня 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила схрон с СВУ и гранатометами в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ, гранатометами и боеприпасами под мостом в ЛНР

Фото: Пресс-служба Президента «Росгвардии»

Под мостом на территории Луганской народной республики (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое, предположительно, было начинено пластитом. Потом в ходе осмотра саперы обнаружили четыре ручных противотанковых гранатомета различных модификаций, две гранаты и более 700 единиц боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию. В тайнике также находились зажигательные трубки промышленного производства и 42 электродетонатора.

Правоохранители извлекли боеприпасы и доставили их в безопасное место для проведения экспертизы.

Ранее в Херсонской области полицейские уничтожили два оставленных Вооруженными силами Украины схрона с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    ЕС раскрыл степень готовности Украины для вступления в блок
    Кабан вышел к отдыхающим жителям Подмосковья и попал на видео
    Стали известны подробности реабилитации Костомарова
    На Украине захотели признать Белоруссию страной-агрессором
    Россиянин куском льда лишил глаза знакомого и получил срок
    Россиянка с онкологией сломала ногу на Бали и застряла в стране
    Девушка нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу
    Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих экономических вузов Москвы
    Сестра Илона Маска рассказала о зачатии детей от донора
    Шахназаров отреагировал на призыв Учителя представить от России фильм на «Оскар»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.