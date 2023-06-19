Росгвардия обнаружила схрон с СВУ и гранатометами в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ, гранатометами и боеприпасами под мостом в ЛНР

Под мостом на территории Луганской народной республики (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое, предположительно, было начинено пластитом. Потом в ходе осмотра саперы обнаружили четыре ручных противотанковых гранатомета различных модификаций, две гранаты и более 700 единиц боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию. В тайнике также находились зажигательные трубки промышленного производства и 42 электродетонатора.

Правоохранители извлекли боеприпасы и доставили их в безопасное место для проведения экспертизы.

Ранее в Херсонской области полицейские уничтожили два оставленных Вооруженными силами Украины схрона с боеприпасами.