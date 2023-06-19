Полиция уничтожила два оставленных ВСУ схрона с боеприпасами под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили два схрона ВСУ со снарядами РСЗО и минами

В Херсонской области полицейские уничтожили два оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

Один тайник находился среди густой травы и зарослей всего в 2,5 километра от поселка городского типа Чаплынка. В нем прятали 27 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», два танковых снаряда, мину и три патрона. В лесу около села Кривой Рог Новотроицкого района полицейские обнаружили второй схрон с одной противотанковой миной и тремя противопехотными минами.

Все боеприпасы решили уничтожить из-за их близости к населенным пунктам и опасности для населения.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили семь беспилотных летательных аппаратов и задержали двух пособников ВСУ в Запорожье и под Херсоном. В Росгвардии рассказали, что часто схроны оборудованы в лесу, разрушенных домах, колодцах или подвалах. Часть из них удалось выявить с помощью квадрокоптеров.