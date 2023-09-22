Российский заключенный угрожал сотруднику колонии и попал под суд

Под Архангельском будут судить заключенного, угрожавшего сотруднику колонии

В Архангельской области суд рассмотрит дело 26-летнего заключенного за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 мая в колонии №7 (ИК-7) осужденный закрыл объектив камеры ШИЗО и повредил имущество. Когда сотрудник колонии попросил его остановиться, то фигурант стал угрожать ему насилием и оскорблять на глазах у других заключенных.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 321 («Угрозы применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности») и статьи 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ. Фигурант признал вину и объяснил, что был эмоционально возбужден из-за некомфортных условий содержания в камере и работы.