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21:58, 22 сентября 2023Мир

Украина пожаловалась на атаки российских хакеров

Глава Госспецсвязи Украины Щиголь заявил об атаках российских хакеров

Фото: Steve Marcus / Reuters

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации (SSSCIP) Украины Юрий Щиголь пожаловался на атаки российских хакеров. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, хакеров привлекают службы разведки РФ. При этом произошло изменение целей — если раньше мишенями становились энергетические объекты, то теперь внимание взломщиков приковано к правоохранительным учреждениям. В частности, задача хакеров — атаковать сайты украинских судов и Генпрокуратуры в попытке найти доказательства, связанные с предполагаемыми военными преступлениями России, заявил глава Госспецсвязи.

В то же время он отказался назвать, какие именно подразделения стали мишенью данной кампании, сославшись на соображения безопасности. Щиголь отметил, что количество зафиксированных инцидентов, связанных с кибербезопасностью, выросло на 123 процента за первое полугодие текущего года по сравнению со второй половиной 2022 года. Подобная деятельность российских хакеров будет отмечена в предстоящем отчете SSSCIP, который должен быть опубликован в понедельник 25 сентября, добавил он.

Ранее российские хакеры XakNet взломали Министерство финансов Украины. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов.

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    Марина Совина
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