В Крыму рассказали о сбитой рядом с Бахчисараем ракете

Советник главы Крыма Крючков рассказал о сбитой рядом с Бахчисараем ракете

Проукраинские Telegram-каналы на фоне ракетной атаки 22 сентября стали распространять информацию о том, что один из снарядов упал на территории военной базы в Бахчисарае. Авторы постов утверждают, что над ней заметен столб дыма. Власти Крыма опровергли эти публикации, уточнив, что ракета была сбита.

«Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты», — написал советник главы Крыма Олег Крючков.

Позже чиновник опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что ракета сбита силами ПВО. «В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сказано в его публикации.

Новость о якобы ударе по военной базе не получила распространение в российских СМИ. При этом издания публикуют комментарий Крючкова, опровергающий факт удара по военной базе. Аналогичная ситуация и в соцсетях — паблики и пользователи распространяют комментарий Крючкова. При этом изначальная недостоверная информация почти не встречается.

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