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18:27, 22 сентября 2023Путешествия

Пассажир разгромил терминал в аэропорту Европы и порезал себя стеклом

Ultima Hora: пассажир Ryanair опоздал на рейс и разгромил аэропорт Пальмы

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair опоздал на рейс и разгромил терминал в аэропорту Пальмы на испанском острове Майорка. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание Ultima Hora.

В четверг, 21 сентября опоздавший на рейс на Гран-Канарию мужчина набросился на сотрудников авиакомпании Ryanair у выхода на посадку.

В ярости пассажир сорвал с себя футболку и начал кидать мебель. Он швырнул об стену компьютер, затем стул, принтер и другие предметы. Более того, дебошир забежал в женский туалет, разбил зеркало и осколком нанес себе порезы на груди и животе.

Охранники задержали агрессивного путешественника вшестером. Мужчину передали полиции, сначала его показали медикам, а затем доставили в участок для ареста.

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    Мария Борисова
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