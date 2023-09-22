Пассажир разгромил терминал в аэропорту Европы и порезал себя стеклом

Ultima Hora: пассажир Ryanair опоздал на рейс и разгромил аэропорт Пальмы

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair опоздал на рейс и разгромил терминал в аэропорту Пальмы на испанском острове Майорка. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание Ultima Hora.

В четверг, 21 сентября опоздавший на рейс на Гран-Канарию мужчина набросился на сотрудников авиакомпании Ryanair у выхода на посадку.

В ярости пассажир сорвал с себя футболку и начал кидать мебель. Он швырнул об стену компьютер, затем стул, принтер и другие предметы. Более того, дебошир забежал в женский туалет, разбил зеркало и осколком нанес себе порезы на груди и животе.

Охранники задержали агрессивного путешественника вшестером. Мужчину передали полиции, сначала его показали медикам, а затем доставили в участок для ареста.