Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

В Сибири муж выстрелил в соперника, ушел от погони и уплыл по реке от полиции

В Красноярском крае полиция и водолазы уже неделю ищут 56-летнего жителя Енисейска, который выстрелил в соперника, приревновав жену, а затем уплыл по реке Енисей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 17 сентября муж Алексей пришел выяснять отношения с соперником Григорием и в итоге выстрелил в него, а затем решил скрыться на своем автомобиле «Нива». Но полицейские быстро нашли его и пустились в погоню. Алексей выехал на берег Енисея, а затем, не останавливаясь, въехал в воду. Машина стала уходить на дно, а водитель уплыл.

Обследовав берега, полицейские не нашли там следов вышедшего из реки мужчины, поэтому привлекли к поискам водолазов. Предположительно, Алексей не выжил. Также не пережил выстрела его соперник Григорий.