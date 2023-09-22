Закрытие стационаров Мариуполя из-за большого числа раненых военных опровергли

Минздрав ДНР опроверг данные о закрытии стационаров Мариуполя для гражданских

Сообщение о том, что в Мариуполе закрыли стационары для гражданского населения из-за большого числа раненных в ходе спецоперации военнослужащих, а также о высокой смертности среди жителей города, оказалось недостоверным.

Соответствующую информацию разместил в своем Telegram-канале бывший советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал видео якобы из мариупольского медучреждения, на котором врачи занимаются раненым военным. Установить, где именно сняты кадры, не представляется возможным, лиц участников также не видно. Бывший советник мэра заявил, что обратившихся в больницу местных «накачивают таблетками, обезболивающими и отправляют домой». Именно поэтому, по его словам, уровень смертности в Мариуполе не уменьшается — каждую неделю умирает от 300 до 400 человек.

В министерстве здравоохранения Донецкой народной республики в беседе с Ura.ru опровергли эти данные. «У нас такой информации не было. Это фейк», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в приемном отделении городской больницы №2 не подтвердили информацию о прекращении приема гражданского населения Мариуполя. «Стационары не закрыли. Даже не слышали такого», — указали в больнице. Также в учреждении опровергли данные о столь высоких показателях смертности.

Похожий фейк распространялся и в июне. Тогда сообщалось, что медицинские стационары Белгородской области переполнены ранеными военными и поэтому всех пациентов якобы выписывают раньше назначенного срока. Глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников опроверг эту информацию.

Информация о закрытии мариупольских стационаров из-за большого числа раненых военных не получила распространения в российских СМИ.

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