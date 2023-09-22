В России задержали осужденного в Белоруссии участника минских протестов

В Петербурге задержали участника минских протестов, осужденного в Белоруссии

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 21-летнего Артема З., который находится в международном розыске. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в 2022 году мужчину приговорили к 4,5 года в исправительном учреждении открытого типа. Его судили по статье о хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. В 2022 года во время протестов в Минске фигурант блокировал движение на дороге и выкрикивал лозунги.

Однако доставить в место лишения свободы Артема З. не удалось. Тогда белорусский департамент исполнения наказаний объявил его в розыск.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Россия уже передала инициатору розыска информацию о его поимке.