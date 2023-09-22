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10:40, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Информацию об обстреле российского села опровергли

Брянский губернатор Богомаз опроверг информацию об обстреле села из танка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сообщение об обстреле территории Чаусовского сельского поселения в Брянской области оказалось недостоверным.

Ранее, 21 сентяюря, глава администрации Погарского района Брянской области Сергей Цыганок сообщил в разговоре с РИА Новости, что украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения. «Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц», — сказал он.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения об обстреле Чаусовского сельского поселения из танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Не было сегодня такого. По крайней мере, я сейчас по городу езжу и до этого [ездил]», — сказал он в разговоре с Daily Storm.

В Чаусовском сельском поселении журналистам Daily Storm также опровергли сообщения об атаке.

Информация об обстреле села в Брянской области распространилась в СМИ. В частности, об этом написали «Ведомости», NEWS.ru и «Известия».

Материал подготовлен при участии ресурса «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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    Варвара Кошечкина
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