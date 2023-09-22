Приложение с 3D-моделями древних башен создадут в Ингушетии

В Ингушетии создадут приложение с 3D-моделями древних башен

В Ингушетии в следующего году создадут приложение с 3D-моделями самых крупных средневековых башенных комплексов, расположенных в Джейрахском районе республики. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики хотят воссоздать быт древних ингушей. «В рамках реализации проекта мы хотим создать мобильное приложение 3D, где будет размещено шесть крупных башенных комплексов Ингушетии, в общей сложности нами будет оцифровано более 240 архитектурных и исторических памятников», — рассказал руководитель проекта Заурбек Ведзижев.

По его словам, пользователи смогут увидеть, как выглядели башни, когда в них жили предки, как построен быть и какая утварь использовалась.

Команда приступит к работе и съемкам в ближайшее время. Завершить проект и представить бесплатное приложение, сайт и цикл короткометражных роликов планируется весной 2024 года.