ФСБ уличила сотрудника российской авиакомпании в афере с билетами

СКР: в Тюмени сотрудник авиакомпании заработал на афере с билетами 9 млн рублей

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело против сотрудника авиакомпании, который на махинациях с билетами заработал девять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина попал под следствие по статьям 201 («Злоупотребление полномочиями») и 204 («Получение коммерческого подкупа в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый использовал свое служебное положение и с января 2020-го по июнь 2022 года предоставлял представителю частной компании льготные условия бронирования авиабилетов. За это он получил вознаграждение в размере свыше девяти миллионов рублей. Авиакомпания же понесла ущерб на 14 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ вскрыли преступную деятельность и задержали фигуранта дела. В настоящее время в его кабинете проводится обыск. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.