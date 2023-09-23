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23:26, 23 сентября 2023Экономика

В Норвегии заявили о негативном влиянии СВО на экономику пяти стран Европы

ABC Nyheter: СВО подкосила экономику Великобритании, Германии и Швейцарии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине оказало негативное влияние на экономику пяти стран Европы. Об этом сообщает норвежское онлайн-издание ABC Nyheter со ссылкой на исследование швейцарского Центрального банка.

«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии», — говорится в документе. Отмечается, что в этих странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста. По оценке специалистов, если бы конфликта на Украине не было, то ВВП этих государств могли быть на 0,1-0,7 процента выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2-0,4 процента ниже.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщило, что по итогам третьего квартала 2023 года экономика еврозоны может сократиться на 0,4 процента и не вернется к росту в обозримой перспективе.

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    Марина Совина
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