В России шестеро пожарных перевернулись на лодке после празднования для рождения

Шестеро пожарных в Коми перевернулись на лодке после празднования дня рождения

В Коми на реке Вычегда шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 22 сентября один из пожарных отмечал день рождения вместе с коллегами. Вечером на моторной лодке они решили доплыть до поселка Жешарт, лодка перевернулась возле пирса.

На берег выбрались лишь трое человек, оставшиеся считаются пропавшими без вести. Среди них — именинник, 31-летний старший смены местной пожарной части Олег Захаров.

Ранее сообщалось, что в Омской области машина, внутри которой находилась женщина с тремя детьми, не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся, все находящиеся в автомобиле люди захлебнулись. В машине были двое мальчиков в возрасте 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.