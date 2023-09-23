Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 23 сентября 2023Россия

В России шестеро пожарных перевернулись на лодке после празднования для рождения

Шестеро пожарных в Коми перевернулись на лодке после празднования дня рождения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Коми на реке Вычегда шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 22 сентября один из пожарных отмечал день рождения вместе с коллегами. Вечером на моторной лодке они решили доплыть до поселка Жешарт, лодка перевернулась возле пирса.

На берег выбрались лишь трое человек, оставшиеся считаются пропавшими без вести. Среди них — именинник, 31-летний старший смены местной пожарной части Олег Захаров.

Ранее сообщалось, что в Омской области машина, внутри которой находилась женщина с тремя детьми, не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся, все находящиеся в автомобиле люди захлебнулись. В машине были двое мальчиков в возрасте 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны рассказали об атаках ВСУ на Крым

    Свин Тимофей на выгуле в Москве попал на видео

    Премьер Ирака собрался приехать в Россию

    В России шестеро пожарных перевернулись на лодке после празднования для рождения

    В парке Севастополя нашли часть от сбитой украинской ракеты

    Сотрудник секс-шопа в Москве украл более ста тысяч рублей у руководства

    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК Avenger в зоне СВО

    Экс-замглавы «Нацрыбресурса» арестовали из-за взятки

    Российские войска заявили об уничтожении части снарядов с обедненным ураном

    Минобороны отчиталось о перехваченных за неделю снарядах и ракетах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости