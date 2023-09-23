Лавров обвинил НАТО в попытках перенести противостояние с Россией в космос

Глава МИД Лавров обвинил НАТО в перенесении противостояния с Россией в космос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН обвинил НАТО в том, что альянс пытается перенести вооруженное противостояние с Россией в космос, а также в информационное пространство. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По утверждению главы МИД, ведомые Вашингтоном страны НАТО наращивают и модернизируют свои наступательные потенциалы, чтобы бороться с РФ в космосе.