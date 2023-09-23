Паралимпиец пожаловался на дважды сломавшую его электроколяску авиакомпанию

Паралимпиец Руденко: «Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску

Авиакомпания« Уральские авиалинии» дважды сломала электроколяску паралимпийца Николая Руденко, инвалида первой группы, занимающегося командным спортом бочча. На это он пожаловался в разговоре с изданием E1.Ru.

По словам Руденко, уже три месяца он не может получить компенсацию за испорченное имущество.

Инцидент произошел во время перелета Руденко из Москвы в Сочи и обратно. По пути в Краснодарский край на коляске повредили проводку. Руденко отметил, что просил сотрудников авиакомпании не грузить на коляску другие вещи и не снимать с нее аккумулятор, так как есть определенная специфика его установки. В Сочи он увидел, что аккумулятор висит неправильно, из-за чего оказалась повреждена проводка и начал стучать двигатель.

На обратном пути коляску доломали, говорит паралимпиец. По мнению спортсмена, на нее поставили слишком много багажа.

«Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней все было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног», — делится Руденко.

Он требует от авиакомпании оплатить покупку новой электроколяски, которая стоит около 100 тысяч рублей. Авиакомпания в ответ запросила чек, где указана стоимость транспорта, а у Руденко его нет — коляску предоставил Фонд социального страхования, и новую выдаст по графику через пять лет. Руденко не может использовать обычную коляску, потому что у него слабые руки и он не может крутить колеса.

Редакция E1.Ru обратилась в авиакомпанию, после чего в «Уральских авиалиниях» пообещали выплатить Руденко компенсацию.