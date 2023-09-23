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10:04, 23 сентября 2023Мир

В США допустили переворот на Украине

Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут сместить власть из-за потерь в своих рядах

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить переворот из-за потерь в своих рядах. Такой сценарий допустил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

«Украинские офицеры, генералы и полковники среднего звена могут это сделать (сместить власть — прим. "Ленты.ру"). (…) Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это — Владимир Зеленский», — заявил он.

По его словам, украинские военные разочарованы из-за невосполнимых потерь в своих рядах из-за руководства Зеленского. Осуществить переворот могут приближенные украинского лидера, не видящие в нем больше никакой пользы, объяснил Риттер.

Ранее американский разведчик предрек России победу над США. По его мнению, жители США живут в утопии, не осознавая реального положения дел.

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    Виктория Кондратьева
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