В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность

Почти все бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли боеспособность в ходе контрнаступления. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью обозревателю Гарланду Никсону.

«Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады», — объяснил он.

По словам Риттера, в ходе контрнаступа Украина несет огромные потери. По мнению экс-разведчика, страна полностью исчерпала свои возможности по восполнению ВС. И это потенциально может привести к поражению киевского руководства в конфликте.

Ранее Скотт Риттер заявил, что западные союзники Украины потеряли интерес к ней и к ее президенту Владимиру Зеленскому. Экс-разведчик подчеркнул, что «Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте».