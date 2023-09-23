Египет опроверг сообщения об отказе от пшеницы из России

Помощник министра в Египте опроверг сообщения об отказе от пшеницы из России

Власти Египта опровергли сообщения о том, что страна отказалась от российской пшеницы. Такое заявление сделал первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави, пишет РИА Новости.

По его словам, распространенная в СМИ информация «совершенно не соответствуют действительности». Ашмави отметил, что торговые отношения между Египтом и Россией идут гладко.

О том, Египет решил отказаться от анонсированной в начале сентября закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы, сообщило агентство Bloomberg. Утверждалось, что власти страны не смогли договориться с Москвой о цене. Вместо нее зерно поставят французские и болгарские фермеры.

По данным Российского зернового союза, в августе Египет получил 910 тысяч тонн российской пшеницы. Это на 35 процентов меньше, чем год назад. Тем не менее Египет стал крупнейшим покупателем в этом месяце.