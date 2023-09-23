Женщины обнаружили, что мужчины все время думают о Римской империи. Почему парни по всему миру одержимы Древним Римом?

«Почему мужчин так волнует Римская империя» — этим вопросом тысячи пользовательниц соцсетей задались в сентябре. Многие из них по совету блогеров поинтересовались у бойфрендов и мужей, отцов и братьев, как часто те думают о когда-то великой цивилизации, и были удивлены тем, что Римская империя посещает их мысли как минимум раз в неделю. Неожиданный факт об увлечениях мужчин стал новым мемом: пользователи иронизируют над необычным, по их мнению, интересом; пытаются объяснить его причины, а также предлагают собственные «аналоги Римской империи», занимающие их воображение каждый день.

Мужчину вывезти из Римской империи можно, а Римскую империю из мужчины — никогда

Дед Ленточка пользовательница Twittter

«Как вообще можно не думать о Римской империи?»

Родоначальницей тренда считают шведскую блогершу Саскию Корт, которая еще в сентябре 2022 года предложила подписчицам своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи. Девушки попробовали — и отчитались блогерше о результатах, которые она затем опубликовала в своем профиле. Оказалось, Древний Рим часто занимает умы мужчин — по признаниям некоторых, несколько раз в день.

«Девушки, многие из вас не в курсе того, как часто мужчины думают о Римской империи. Спросите своего мужа или парня, или брата — их ответы вас удивят!» — подхватил эстафету уже в августе 2023 года шведский реконструктор и Instagram-блогер под ником Gaius Flavius. «Он говорит, что думает об этом раз в неделю! Не могу в это поверить», «Мой партнер сказал: "Да, постоянно думаю! Как, черт возьми, им удавалось построить акведуки?"», «Только что спросила своего парня, и теперь он рассказывает мне о римской архитектуре», — делились в комментариях озадаченные женщины.

Вскоре тренд стал вирусным и перекочевал на другие площадки. Особую популярность он набрал в TikTok, где девушки выкладывали видео, на которых снимали на камеру реакцию своих мужчин на вопрос о том, как часто им на ум приходит Римская империя. «Практически каждый день», «Думаю об этом где-то каждые пару дней. Может быть, раз в неделю», — отвечали они. «Как вообще можно не думать о Римской империи?» — задался вопросом один из героев ролика.

Мой муж только что ответил: «Постоянно [думаю о Римской империи]». Так вот поэтому он никак не может запомнить, что мои свитера нельзя класть в сушилку?

Shawn Tiky пользовательница Twittter

При этом некоторые мужчины в соцсетях заверяли, что стали исключением из правила. «Никогда об этом не думаю. Разве что меня на это натолкнет что-то прочитанное или какое-то обсуждение. Ну какой мужчина будет сидеть на обеде, есть сэндвич с ветчиной и думать: "А норм такая у римлян была империя, правда?"», — заявил один из пользователей Twitter. «Это буквально я», «Я так делаю», — возразили ему в комментариях.

Римская империя объединила Дурова, Оксимирона и Стрелкова

«Погодите, вы хотите сказать, что это ненормально — лежать в кровати ночью и думать о Римской империи?», «Я предупреждаю своего доктора, когда думаю о Римской империи дольше, чем четыре часа подряд», «Мысли, как и дороги, все ведут в Рим», — иронизировали над трендом на Reddit.

Обсуждая мем, в Twitter не обошли вниманием Гая Юлия Цезаря — хотя, как им возразили комментаторы, Римская империя была создана уже после того, как заговорщики лишили жизни культового полководца. А пока одни пользователи разбирались в исторических тонкостях, другие попытались узнать, кто из известных личностей постоянно размышляет о судьбе Римской империи.

Так, на фотографии основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова они разглядели фигурку гладиатора. Отсылки к великой цивилизации также обнаружились в треке «Что такое империя?» рэпера Oксимирона (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кроме того, оказалось, что к Римской империи может быть неравнодушен бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, известный как Игорь Стрелков, — в сети нашлись его фотографии в образе римского легионера.

Судя по «Как часто ты думаешь про Римскую империю», на Западе какие-то мощные «единые учебники истории» мужикам внушили, что надо думать о чем-то столь далеком и нерелевантном действительности. Их, по сути, отвели от того, о чем реально должен ежедневно рефлексировать мужик — о Югославии Черен Пипер пользователь Twittter

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Другие знаменитые люди не постеснялись сами заявить о страсти к Древнему Риму. По словам предпринимателя Илона Маска, Римская империя занимает его ум каждый день. «Не знаю, что сказать о том, не думаю ли я слишком часто о Римской империи. Интересно, а как считают мои дочки Максима, Августа и Аурелия?» — пошутил глава Meta Марк Цукерберг, давно замеченный в любви к Древнему Риму. А легенда баскетбола Шакил О'Нил признался, что даже воображал, как бы выглядела его жизнь, родись он во времена правления римских императоров.

Однако у поклонников Римской империи появились оппоненты, заявившие, что не меньше внимания заслуживают Османская империя и Древняя Греция. Многие пользователи сети также рассказали, что ежедневно задумываются совсем о других эпохах и явлениях — от динозавров до нераскрытых тайн вроде трагедии на перевале Дятлова.

Кроме того, женщины запустили отдельный мемный тренд, в котором раскрыли свои личные «Римские империи». Такими темами оказались жанр true crime, легенда о якобы выжившей великой княжне Анастасии Романовой, жизнь принцессы Дианы и не только. Впрочем, другие девушки заверяли: история Римской империи интересна им не меньше, чем мужчинам

«Ты начинаешь замечать ее везде»

Но что именно заставляет мужчин если не размышлять, то регулярно вспоминать Римскую империю? Один из пользователей Reddit объяснил это тем, что во многих вещах и явлениях в нашей повседневной жизни — блюдах, философии, архитектуре, военных конфликтах, спорте, мифологии и культуре — так или иначе прослеживается римское влияние. «Как только ты хорошо познакомился с Римской империей, будь то ее военная сфера или законы, ты начинаешь замечать ее везде», — подтвердил один из основателей тренда, реконструктор Gaius Flavius. По словам мужчины, его завораживает то, как нынешний мир одновременно походит на Римскую империю и отличается от нее.

История Рима так привлекает мужчин тем, что она хорошо стыкуется с концепциями мужественности, предположил еще один пользователь Reddit. По его мнению, любой из парней может представить себя римским императором, сенатором или гладиатором. Кроме того, как сочли в сети, на интерес мужчин к той эпохе сильно повлияла поп-культура, включая получивший пять «Оскаров» фильм «Гладиатор» Ридли Скотта и сериал «Спартак».

Скриншот: Twitter

Гештальт-терапевт Дмитрий Гаврилов заявил, что история Римской империи так привлекает многих людей в силу того, что эта эпоха достаточно сильно романтизирована. Кроме того, он счел, что римская цивилизация больше близка к европейскому мышлению и образу жизни, нежели греческая и египетская.