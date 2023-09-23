Президент Путин поблагодарил ученых и волонтеров за помощь амурским тиграм

Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов, егерей, волонтеров и работников заповедников, которые помогают амурским тиграм. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе», — говорится в публикации.

Телеграмма президента опубликована в честь Дня тигра. Путин назвал его одним из наиболее ярких и значимых событий в культурной и общественной жизни Дальнего Востока и всей страны.

День тигра на Дальнем Востоке отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября, идея праздника родилась в 2000 году. Его цель — призвать жителей региона и всей страны задуматься о необходимости сохранить на Земле данный вид животных.