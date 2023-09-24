При обстреле Донецка ВСУ пострадали два человека

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ ранены мужчина и женщина

Два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его данным, из-за обстрела на улице Умова ранены 21-летний мужчина и 75-летняя женщина. Кроме того, снаряд попал в дом частного сектора, произошло возгорание.

Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Украинские войска выпустили 85 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении ВСУ совершили 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. В горловском направлении украинские военные восемь раз открывали огонь из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.