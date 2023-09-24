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21:52, 24 сентября 2023Россия

Стало известно о найденном в Ленобласти теле пропавшего режиссера

78.ru: пропавшего режиссера БДТ Никанорова нашли мертвым в поселке Токсово
Александр Никаноров

Александр Никаноров. Фото: страница «Современный театр» во «Вконтакте»

Пропавший три дня назад режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым в Ленинградской области в районе поселка Токсово. Об этом сообщил портал 78.ru.

Как уточняет Telegram-канал Mash, тело обнаружил грибник, детали одежды соответствуют поисковой ориентировке, рядом найден велосипед.

Мужчина заявил о происшествии правоохранителям. Официально тело пока не прошло опознание. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о приостановке поисковых мероприятий до проверки информации.

40-летний театральный деятель бесследно исчез 21 сентября во время велопрогулки. Средств связи у Никанорова при себе не было.

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    Марина Совина
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