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12:16, 24 сентября 2023Россия

Жены мобилизованных из Забайкалья пожаловались на застрявшие посылки

В Чите заявили о застрявших в Забайкальском крае посылках для мобилизованных

Фото: Unsplash

В Забайкальском крае жены мобилизованных участников спецоперации (СВО) пожаловались на застрявшие посылки для военных. По их словам, сортировочный пункт «Почты России» в Чите уже более двух недель не может отправить посылки адресатам. О ситуации рассказало издание «Чита.Ру».

Одна из супругов участников СВО заявила, что, согласно трек-номеру, посылки полмесяца лежат в сортировочном пункте. «В Главпочтамте нам откровенно сказали, что все мужики с сортировочного пункта поувольнялись из-за низких зарплат, а одни женщины с таким потоком не справляются», — рассказала она.

На вопрос, почему бы почте не повесить объявление с объяснением ситуации, там ответили, что в таком случае им бы не принесли посылки, а накопленная и не отправляемая неделями корреспонденция позволит им «наглядно показать проблему главному филиалу в Москве». «За счет нас, получается, они свои проблемы решают. Бойкотируют эту работу, чтобы им повысили зарплату», — констатировала собеседница.

В пресс-службе филиала «Почты России» изданию сообщили, что вскоре планируют нанять дополнительных работников, пообещав после этого «значительно ускорить обработку почты».

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    Антон Похиляк
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