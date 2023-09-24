Жены мобилизованных из Забайкалья пожаловались на застрявшие посылки

В Чите заявили о застрявших в Забайкальском крае посылках для мобилизованных

В Забайкальском крае жены мобилизованных участников спецоперации (СВО) пожаловались на застрявшие посылки для военных. По их словам, сортировочный пункт «Почты России» в Чите уже более двух недель не может отправить посылки адресатам. О ситуации рассказало издание «Чита.Ру».

Одна из супругов участников СВО заявила, что, согласно трек-номеру, посылки полмесяца лежат в сортировочном пункте. «В Главпочтамте нам откровенно сказали, что все мужики с сортировочного пункта поувольнялись из-за низких зарплат, а одни женщины с таким потоком не справляются», — рассказала она.

На вопрос, почему бы почте не повесить объявление с объяснением ситуации, там ответили, что в таком случае им бы не принесли посылки, а накопленная и не отправляемая неделями корреспонденция позволит им «наглядно показать проблему главному филиалу в Москве». «За счет нас, получается, они свои проблемы решают. Бойкотируют эту работу, чтобы им повысили зарплату», — констатировала собеседница.

В пресс-службе филиала «Почты России» изданию сообщили, что вскоре планируют нанять дополнительных работников, пообещав после этого «значительно ускорить обработку почты».

