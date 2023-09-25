Оценена возможность Запада отрезать россиян от рынка криптовалют

Бывший директор Binance в СНГ: россиянам можно усложнить доступ к криптовалютам

Бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис оценил возможность Запада отрезать россиян от криптовалютного рынка. Об этом он рассказал в интервью Robb Report.

По его словам, можно усложнить доступ к криптовалютам, когда они приходят на централизованные площадки (например, Binance). Такие площадки одновременно помогают людям совершать сделки и делать их безопасными, но в то же время у них есть обязательства перед законом. «Они соблюдают санкции и помогают правоохранительным органам в расследованиях — одним словом, действуют как нормальная законопослушная организация в регулируемом мире», — прокомментировал Смеркис. В то же время это оборачивается тем, что, например, россиянам становится технически невозможно хранить криптовалюты, передавать их друг другу и торговать на централизованных биржах.

«Но всегда можно завести себе децентрализованный криптокошелек. Этого никто не запретит. Передавать средства в виде ценностей, криптовалют, USDT, биткоинов и всего остального россияне смогут всегда», — отметил он. Серкис добавил, что также стали появляться и независимые площадки, которые «несильно прислушиваются к мнению европейского и американского сообщества». Кроме того, существуют и российские проекты, которые действуют внутри страны.

В конце августа стало известно, что российские пользователи Binance больше не могут совершать операции с любыми валютами, кроме рубля, в сервисе P2P торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми). Торговля рублями теперь доступна только тем пользователям, которые прошли процедуру «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) России и проживают в стране. Те, кто живет за границей (при условии подтверждения зарубежного адреса при верификации) могут совершать P2P-сделки на Binance со всеми валютами, кроме российского рубля, евро, доллара и украинской гривны.