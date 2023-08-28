Крупнейшая криптобиржа заметно ограничила возможности для россиян

Крупнейшая криптобиржа Binance ограничила валютные операции для россиян

Крупнейшая криптобиржа Binance запретила пользователям из России проведение любых валютных операций за исключением рублевых (RUB). Об этом сообщается в Telegram-канале торговой площадки.

Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC (Know Your Client, «Знай своего клиента» — инструмент идентификации личности клиента) и проживающими на территории России, говорится в заявлении.

Ограничения на проведение операций также ввели в отношении граждан, проживающих за пределами страны. Для продолжения торговли им будет необходимо пройти верификацию с предоставлением подтверждения адреса. После этого таким пользователям станут доступны все операции с фиатной валютой за исключением торговли рублем (RUB), евро (EUR), долларом (USD) и гривной (UAH), уточнили в Binance.

Ранее экономист Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко назвала последствия ограничений крупнейшей криптобиржи Binance для россиян. По ее мнению, запрет на проведение любых валютных операций за исключением рублевых негативно скажется на отечественных инвесторах. До недавнего времени Binance являлась одной из ключевых торговых площадок для пользователей из РФ. После ввода ограничений санкционное давление продолжится, до конца 2023 года с большой долей вероятности будет наблюдаться тренд повсеместного ограничения российских криптоинвесторов.