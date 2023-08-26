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16:07, 26 августа 2023Экономика

Названы последствия ограничений крупнейшей криптобиржи Binance для россиян

Экономист Сидоренко: ограничения Binance плохо скажутся на российских инвесторах

Фото: Kanchanara / Unsplash

Ограничения для россиян на криптобирже Binance на операции через сервис P2P с любыми валютами, кроме рубля, плохо скажутся на отечественных инвесторах. Так о последствиях решения в разговоре с «Лентой.ру» высказалась экономист, директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко.

Почему россиянам запретили совершать операции?

По ее мнению, санкционная политика США привела к тому, что Binance ввела ограничения для россиян.

«Биржа сегодня подвергается нападкам со стороны официальных властей США, в юрисдикции которых и работает Binance. Мы наблюдаем уникальную экономическую и правовую ситуацию: относительно независимая от государственной регуляторики финансовая сфера начинает регулироваться публичной властью. В отсутствии правового регулирования P2P отношений криптовалютные биржи начинают мастерски использоваться для санкционного давления», — объяснила она.

Последствия для россиян

Сейчас в России рынок криптовалют законодательно не регулируется, поэтому этот рынок в стране не развивается. Это вынуждает владельцев криптовалюты использовать зарубежные платформы, отметила Элина Сидоренко.

Для российских криптоинвесторов политика Binance — не очень хороший знак

Элина Сидоренкоэкономист

«Эта биржа сегодня — основной двигатель и лидер централизованного криптовалютного рынка, она задает тон для других менее смелых и менее значимых игроков. Скорее всего, в перспективе, если данное действие биржи не получит противодействия со стороны регулятора, что само по себе вряд ли возможно, в перспективе до конца 2023 года будет наблюдаться тренд повсеместного ограничения российских криптоинвесторов», — заключила экономист.

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С 26 августа криптобиржа Binance ограничила для россиян торги в любой валюте, кроме рубля. Это касается клиентов, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Об этом говорится в сообщении биржи в приложении, его приводит Frank Media.

В мае Минюст США начал расследование в отношении Binance. Биржу заподозрили в помощи россиянам в обходе санкций.

В июне крупная криптовалютная биржа OKX сделала недоступными для россиян некоторые продукты. Доступ ограничили к предложению сервиса Earn с годовой доходностью более 99 процентов, а также к финансовым индексам Shark Fin и продуктам «Двойные инвестиции». Биржа уточнила, что текущие подписки продлевать не будут, а если продукт предусматривает досрочное погашение, пользователи смогут завершить их заранее.

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