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15:36, 20 июня 2023Экономика

Крупная криптобиржа ввела ограничения для россиян

Криптовалютная биржа OKX закрыла россиянам доступ к ряду услуг

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Крупная криптовалютная биржа OKX сделала недоступными для россиян некоторые продукты, сообщает РБК. Решение зарегистрированная на Сейшельских островах платформа объяснила необходимостью реагировать на «запросы рынка и регуляторные требования» в России.

В OKX заявили, что россияне лишатся доступа к предложениям сервиса Earn (раздел биржи, объединяющий продукты с возможностью получения пассивного дохода) с годовой доходностью более 99 процентов, а также к финансовым индексам Shark Fin и продуктам «Двойные инвестиции». Биржа уточнила, что текущие подписки будут автоматически прекращены в дату погашения, а если продукт предусматривает досрочное погашение, пользователи смогут завершить их заранее.

Основанная в 2017 году OKX занимает четвертое место по суточным объемам торгов среди всех централизованных криптобирж мира. На 20 июня показатель составляет 776 миллионов долларов. Ранее OKX не вводила ограничений против россиян.

В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту OKX, писал РБК. По решению Генпрокуратуры его внесли в соответствующий список за распространение недостоверной общественно значимой информации финансового характера.

Ранее сообщалось, что россияне, а также любые живущие в стране физлица, больше не могут покупать и продавать доллары и евро через P2P-сервис крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Кроме того, гражданам Евросоюза закрыли возможность осуществлять сделки с рублем в этом разделе биржи.

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    Дмитрий Воронин
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