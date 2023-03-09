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15:44, 9 марта 2023Экономика

Крупнейшая криптобиржа запретила россиянам операции с долларом и евро

Forbes: криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P

Фото: Omid Armin / Unsplash

Россияне, а также любые физлица, проживающие в России, больше не могут покупать и продавать доллары и евро через P2P-сервис крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Об этом узнал Forbes.

Binance также закрыла гражданам Евросоюза (ЕС) покупку и продажу рублей по P2P. «Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — рассказал изданию представитель биржи. Он объяснил, что введение запрета связано с десятым пакетом санкций ЕС.

Сервис P2P позволял клиентам Binance покупать валюту на отдельной площадке внутри биржи через банковский перевод. Россияне начали активно использовать данный инструмент после того, как из-за санкций появились проблемы с операциями SWIFT — с помощью площадки криптобиржи Binance граждане могли беспрепятственно переводить деньги за рубеж.

Ранее ограничения Binance в отношении российских пользователей касались только суммы на счетах — клиентам, имевшим более 10 тысяч евро на платформе, был запрещен доступ к бирже. Однако меры криптобиржи были относительно мягкими, поскольку для россиян возможность пользоваться платформой не была закрыта согласно требованию восьмого пакета санкций Евросоюза.

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Мария Грушко
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