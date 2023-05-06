Binance заподозрили в помощи россиянам в обходе санкций

Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance по подозрению в обходе санкций

Минюст США начал расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам в обходе санкций. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой источники.

По их данным, сотрудники отдела национальной безопасности министерства выясняют, не нарушили ли должностные лица Binance введенные против России санкции, допуская нарушения, позволяющие гражданам РФ переводить деньги через криптобиржу. Параллельно расследование ведет и уголовный отдел министерства.

Кроме того, Binance ведет переговоры с ведомством об урегулировании предыдущих претензий по поводу ее использования для обхода санкций против Ирана.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Binance отменила для учетных записей россиян ограничение лимита в 10 тысяч евро. Официально о снятии запрета криптобиржа не сообщала, однако техподдержка платформы подтвердила изменения. Позже биржа Binance заявила, что применяет санкции в отношении граждан России в полном объеме.

Binance ввела ограничения на сумму депозита в апреле 2022 года. Причиной стало вступление в силу пятого пакета санкций ЕС, запрещающего оказывать услуги резидентам России, депозиты которых больше 10 тысяч евро. В октябрьском пакете санкций запретили обслуживание криптокошельков россиян, а в марте 2023-го — проводить для них P2P-операции в долларах и евро.