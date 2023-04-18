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12:17, 18 апреля 2023Экономика

Binance отменила часть ограничений для россиян

Криптобиржа Binance отменила часть ограничений для российских аккуаунтов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Криптобиржа Binance отменила часть ограничений для учетных записей россиян: речь идет об отмене лимита в 10 тысяч евро. Официального объявления об этом от площадки не было, однако отсутствие ограничений подтвердили РБК в техподдержке платформы.

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Собеседник издания отметил, что для российских пользователей «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Иными словами, можно вносить суммы свыше 10 тысяч евро и проводить операции с ними. Тем временем на платформе остаются в силе ограничения для россиян в отношении p2p-операций в долларах США и евро.

Сервис P2P позволял клиентам Binance покупать валюту на отдельной площадке внутри биржи через банковский перевод. Россияне начали активно использовать данный инструмент после того, как из-за санкций появились проблемы с операциями SWIFT — с помощью площадки криптобиржи Binance граждане могли беспрепятственно переводить деньги за рубеж.

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Платон Щукин
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